Рыженков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Планируется, что особое внимание на переговорах министров будет уделено тематике единой неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Ожидается также диалог по теме дипломатического сопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями.