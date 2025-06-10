Рыженков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Глава МИД Беларуси почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Он также возложил цветы к памятным знакам «Минск город-герой» и «Брестская крепость-герой».
Программой визита предусмотрены также переговоры Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Стороны обсудят практические аспекты белорусско-российского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России, которое пройдет в IV квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Будет проведен обзор хода выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства на 2024−2025 года и плана межмидовских консультаций на текущий год.
Планируется, что особое внимание на переговорах министров будет уделено тематике единой неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Ожидается также диалог по теме дипломатического сопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями.
Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров.
Программой визита главы МИД Беларуси предусмотрено его выступление в МГИМО перед российскими и белорусскими студентами.