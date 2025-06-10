Лукашенко посетил киностудию «Беларусьфильм»

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во вторник Национальную киностудию «Беларусьфильм», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Саму киностудию, как планируется, немного сегодня осмотрят, доклады, конечно, послушают… Но главное — разговор. В широком составе. Там и обсудят — что снимаем, для кого и для чего», — говорится в сообщении.
Глава государства в ходе визита на киностудию отдельно затронул вопрос об оказании новой финансовой помощи «Беларусьфильму».
«Пусть производят, продают и живут. Нет — до свидания. Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги?», — сказал Лукашенко.
При этом он обратил внимание, что производство фильмов должно быть современным, и на студии должна присутствовать определенная динамика.
Господдержка.
По словам белорусского лидера, киностудия может получить финансовую поддержку, но при этом нужна эффективность, чтобы выпускалось качественное кино, а для этого нужен контроль.
«Потом тремя пальцами: вот тебе рубль — верни два», — обрисовал условия выделения помощи Лукашенко.
При этом он призвал поддерживать тех, кто предлагает перспективу, чтобы не тратить большие деньги впустую, а платить тем, кто работает.
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