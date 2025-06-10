Социалисты проведут в Кишиневе Марш семьи

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) объявила о проведении в Кишиневе Марша семьи, мероприятие намечено на воскресенье, 15 мая, сообщили в политсиле.
Социалисты подчеркивают, что предстоящий марш является «мирной, но твердой демонстрацией воли большинства».
«Мы призываем всех: родителей и детей, молодежь и пожилых, общественные, религиозные и патриотические организации — выйти и сказать: “Да!” семье, детям, достоинству! “Нет!” — разрушению и моральному разложению!» — говорится в сообщении ПСРМ.
Уточняется, что марш пройдет в рамках Национальной кампании «Будут семьи — будет и страна», цель которой — «защитить институт традиционной семьи, детство и саму душу Молдовы».
«ПСРМ заявляет категорически и недвусмысленно: мы против так называемого “марша гордости”, который, несмотря на запрет городских властей столицы, пытаются навязать кишиневцам 15 июня, в православный праздник Всех Святых. Это не “праздник равенства”, а демонстрация агрессии против нашей веры, нашей культуры, наших детей», — заявляют социалисты.
В партии выступают против пропагандирования в Молдове нетрадиционных ценностей.
«Мы не допустим, чтобы на улицах столицы, вопреки воле большинства, шла навязанная извне пропаганда ЛГБТ*, особенно направленная на школы и детские умы. Мы против разрушения морали под прикрытием “прав человека”, когда на деле навязываются чуждые модели и ценности», — также заявили в ПСРМ.
Социалисты подтвердили свою приверженность пропагандированию традиционной семьи как основы государства и общества.
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о запрете проведения демонстраций ЛГБТ* 15 мая на территории города. Против решения мэра выступили советники от правящей в стране партии PAS, а организаторы заявили, что «праздник разнообразия» все равно состоится, поскольку запрет мэрии нарушает Закон о собраниях, по которому разрешены мирные шествия. В поддержку марша, по сообщениям местной прессы, высказались и более 30 стран Запада. Организаторами шествия являются неправительственные организации Bang Bang и Genderdoc-M, последняя получает финансирование в том числе от фонда Сороса.
Государственная канцелярия 9 июня направила в мэрию Кишинева обращение, в котором потребовала от властей столицы отменить решение о запрете парада ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение.