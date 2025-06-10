Социалисты проведут в Кишиневе Марш семьи

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о запрете проведения демонстраций ЛГБТ* 15 мая на территории города. Против решения мэра выступили советники от правящей в стране партии PAS, а организаторы заявили, что «праздник разнообразия» все равно состоится, поскольку запрет мэрии нарушает Закон о собраниях, по которому разрешены мирные шествия. В поддержку марша, по сообщениям местной прессы, высказались и более 30 стран Запада. Организаторами шествия являются неправительственные организации Bang Bang и Genderdoc-M, последняя получает финансирование в том числе от фонда Сороса.