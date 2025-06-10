Появились фото бани мэра Красноярска, которая фигурирует в уголовном деле

В телеграм-канале опубликованы фотографии бани, которая фигурирует в уголовном деле мэра Красноярска Владислава Логинова. Согласно версии следствия, с 2018 по 2024 годы Логинов, занимая должности заместителя первого заместителя мэра Красноярска и самого мэра, получил более 180 млн рублей наличными и баню, построенную на его земельном участке.