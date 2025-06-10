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Появились фото бани мэра Красноярска, которая фигурирует в уголовном деле

Баня, упомянутая в уголовном деле мэра Красноярска Логинова, попала в объектив телеграм-канала Kras Mash.

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Источник: РИА "Новости"

В телеграм-канале опубликованы фотографии бани, которая фигурирует в уголовном деле мэра Красноярска Владислава Логинова. Согласно версии следствия, с 2018 по 2024 годы Логинов, занимая должности заместителя первого заместителя мэра Красноярска и самого мэра, получил более 180 млн рублей наличными и баню, построенную на его земельном участке.

Как полагает Следственный комитет, взятку предоставил генеральный директор коммерческой организации, а чиновник в ответ гарантировал этой фирме победу в конкурсах красноярского «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» на ремонт городских дорог.

Как сообщают журналисты, сейчас научастке наблюдается тишина, так как Логинов был этапирован в Москву. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для мэра.

В комментариях красноярцы оценили постройку:

«Скромненько, но с привкусом тюремной баланды»;

«У меня баня шикарнее на даче»;

«Что за руко*опы ему плитку на ступенях клали? Все отклеилось. Для мэра могли бы и получше сделать».

Ранее мы рассказывали, что нумеролог сделала предсказание о судьбе мэра — посадят его или нет.