Процесс получения водительских прав упростили в Казахстане

На официальном сайте НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сообщается, что теперь при получении госуслуги “Выдача водительского удостоверения” гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде.
«Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав», — сообщили в организации.
Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.
«Важно отметить, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров», — напомнили в корпорации.