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Процесс получения водительских прав упростили в Казахстане

Для получения водительских прав казахстанцам теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде, передает NUR.KZ со ссылкой на «Правительство для граждан».

Источник: gov.kz

На официальном сайте НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сообщается, что теперь при получении госуслуги “Выдача водительского удостоверения” гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде.

«Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав», — сообщили в организации.

Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.

«Важно отметить, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров», — напомнили в корпорации.