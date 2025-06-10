Лукашенко о «Беларусьфильме»: пусть производят, продают и живут, нет — до свидания

«Пусть производят, продают и живут. Нет — до свидания. Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги?» — отметил Президент.
Говоря о производстве фильмов, Александр Лукашенко подчеркнул: «Современно должно быть. Нужна динамика определенная».
Президент не исключил возможности финансовой поддержки, но нужны эффективность и отдача, чтобы на выходе было качественное востребованное кино. Поэтому процесс кинопроизводства и выделение на это средств Александр Лукашенко требует «железно брать на контроль».
«Потом тремя пальцами (речь о разумном подходе к выделению средств, не огулом. — Прим. БЕЛТА): вот тебе рубль — верни два», — озвучил общий подход белорусский лидер.
А тех, кто дает результат, предлагает перспективные идеи, надо и соответственно поддерживать.
«Мы тратим бешеные деньги впустую. Так надо заплатить людям, которые работают», — сказал глава государства.
Президенту также доложили о реализации телевизионных проектов на площадях «Беларусьфильма». Белтелерадиокомпания здесь снимает ряд популярных передач.