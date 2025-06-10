Глава МИД Белоруссии считает, что Украина не готова к миру

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения, которые были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела», — сказал он.
«Понятно, для тебя там политически может быть невыгодно деньги платить, признать, что их 6 тысяч и так далее. Ну, а родственники? А близкие? Это же в православной традиции похоронить человека», — добавил Рыженков.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.