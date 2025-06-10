Названы три возможные причины ввода Трампом войск в Лос-Анджелес

Президент США обвинил губернатора штата Гэвина Ньюсома в «ужасной работе» и неспособности восстановить порядок, сообщает RTVI. В ответ глава Калифорнии заявил, что Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хегссет разжигают напряженность в штате, и решил подать в суд, чтобы заставить их вывести войска. Позицию губернатора поддерживают местные чиновники-демократы, которые считают, что Белый дом, направив в город Нацгвардию, ущемил права штата. К голосам против Трампа присоединилась и экс-вице-президент США Камала Харрис. Как уроженка Калифорнии она заявила, что введение военных может усилить протестные настроения в Лос-Анджелесе.