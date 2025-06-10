Названы три возможные причины ввода Трампом войск в Лос-Анджелес

Что сейчас происходит в Лос-Анджелесе
Лос-Анджелес продолжает «кипеть». В городе с населением порядка 12 млн человек не прекращаются массовые протестные акции. Митингующие недовольны действиями Иммиграционной и таможенной полиции — ее сотрудники проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов для их последующей депортации. Уже задержаны десятки человек, которых вскоре после прохождения ряда процедур выдворят на родину.
Полиция города пытается справиться с «мятежниками», но пока безрезультатно. Протестующие перекрывают улицы, забрасывают силовиков фейерверками, камнями. В ответ полицейские применяют слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Демонстранты начали громить магазины, кафе, наносят надписи на стены, памятники.
8 июня, так как власти не смогли успокоить «мятежников», Дональд Трамп ввел в город Национальную гвардию. Пока военнослужащие занимаются охраной федеральных учреждений и их сотрудников и не вступают в противоборство с протестантами.
Президент США обвинил губернатора штата Гэвина Ньюсома в «ужасной работе» и неспособности восстановить порядок, сообщает RTVI. В ответ глава Калифорнии заявил, что Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хегссет разжигают напряженность в штате, и решил подать в суд, чтобы заставить их вывести войска. Позицию губернатора поддерживают местные чиновники-демократы, которые считают, что Белый дом, направив в город Нацгвардию, ущемил права штата. К голосам против Трампа присоединилась и экс-вице-президент США Камала Харрис. Как уроженка Калифорнии она заявила, что введение военных может усилить протестные настроения в Лос-Анджелесе.
Советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, родившийся в Калифорнии, ответил недовольным властям штата и их сторонникам в сети X: «Депортируйте захватчиков или сдайтесь восстанию. Вот такие варианты».
Варианты развития конфликта
Протесты могут усмирить или они затихнут, но Los Angeles Times предполагает, что разрозненные, стихийные демонстрации, стычки и митинги из-за ввода Нацгвардии способны перерасти в более масштабные акции несогласных с миграционной политикой.
В издании акцентируют внимание на том, что для принятия решения о направлении военнослужащих в Лос-Анджелес Трампу потребовалось менее суток, тогда как во время протестов движения Black Lives Matter в его первый президентский срок он действовал медленнее.
Белый дом направил в Калифорнию две тысячи бойцов, что вдвое больше, чем полицейских, которые участвовали в подавлении протестов после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. «Пограничный царь Трампа» Том Хоман объяснил такое решение Вашингтона «действием на опережение».
В Los Angeles Times пишут, что Трамп и его команда называют протестующих Лос-Анджелеса «мятежниками». Что позволяет предполагать, что власти допускают риск эскалации. В издании считают, что Вашингтон, чтобы подавить демонстрантов, может воспользоваться Законом о восстании, который нивелирует действие закона «Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США».
The Atlantic прогнозирует усиление протестных акций в Лос-Анджелесе. По мнению издания, власти могут усилить антииммиграционные рейды, что станет причиной митингов по всей Калифорнии в течение всего срока правления Трампа.
Почему развитие конфликта выгодно для Трампа
Дональд Трамп пообещал избирателям разобраться с иностранцами-нелегалами, которые незаконно живут и работают в стране. Большинство американцев одобряют программу иммиграционного контроля Белого дома. Решение президента США ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес может объясняться не только его стремлением покончить с беспорядками, но и желанием достичь политических целей.
Какие цели может преследовать Трамп в Лос-Анджелесе:
Продемонстрировать «синим» штатам свое главенство
Губернатор Калифорнии Ньюсом — один из самых влиятельных представителей Демократической партии в США. Вводя Нацгвардию в Лос-Анджелес вопреки протестам властей штата, Трамп вступил с ним в прямой конфликт. Одновременно президент заявил, что может прекратить финансирование Калифорнии из федерального бюджета. Так Трамп может демонстрировать другим штатам, что если они не будут сотрудничать с Белым домом в вопросах миграции, то столкнутся с такими же последствиями.
CNN предполагает, что ввод военнослужащих в Лос-Анджелес помогает Трампу формировать имидж «крутого парня», что может увеличить число сторонников.
Подготовиться к промежуточным выборам в Конгресс
По версии The Atlantic, Трамп направил Нацгвардию в Калифорнию, чтобы предупредить другие штаты, находящиеся под властью «демократов», что готов объявить там в случае беспорядков чрезвычайное положение. В случае введения особого режима контроль над процессом голосования перейдет правительству США. В 2026 году в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы надеются, что они пройдут в их пользу.
Отвлечь внимания от других проблем
Беспорядки в Лос-Анджелесе и реакция на них Трампа — повод для смены темы в медиапространстве. Теперь американцы и мировое сообщество следят за ситуацией в Калифорнии и спором президента-республиканца и губернатора-демократа. Все забыли о недавней публичной перепалке Трампа и его соратника, миллиардера Илона Маска.
Столкновения в Лос-Анджелесе также могут отвлечь внимание граждан от законопроекта Белого дома об уменьшении госрасходов, которые ранее раскритиковал Маск.