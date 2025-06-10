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Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Помощник президента России Владимир Мединский в комментарии про Карабах говорил об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях, этот регион признается РФ как территория Азербайджана. Слова Мединского не нужно выдергивать из контекста и придавать им иное значение, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах с Украиной, накануне в интервью RT заявил, что если остановить украинский конфликт по линии фронта и не договориться о «настоящем мире», то регион «превратится в огромный Карабах», добавив, что это «был спорный регион между Арменией и Азербайджаном».

«Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей», — отметила дипломат.

«Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта», — сказала официальный представитель МИД РФ. «Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила Захарова.

МИД Азербайджана, комментируя слова Мединского, выразил позицию, что сравнение российско-украинского конфликта с ситуацией, которая была в Карабахе, является «неуместным».