Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе

Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах с Украиной, накануне в интервью RT заявил, что если остановить украинский конфликт по линии фронта и не договориться о «настоящем мире», то регион «превратится в огромный Карабах», добавив, что это «был спорный регион между Арменией и Азербайджаном».
«Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей», — отметила дипломат.
«Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта», — сказала официальный представитель МИД РФ. «Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила Захарова.
МИД Азербайджана, комментируя слова Мединского, выразил позицию, что сравнение российско-украинского конфликта с ситуацией, которая была в Карабахе, является «неуместным».