Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе

Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах с Украиной, накануне в интервью RT заявил, что если остановить украинский конфликт по линии фронта и не договориться о «настоящем мире», то регион «превратится в огромный Карабах», добавив, что это «был спорный регион между Арменией и Азербайджаном».