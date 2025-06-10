В Волгограде Центральный район возглавил Роман Иванов

Роман Иванов с 2022 года занимал до последнего времени должность главы Ворошиловского района. Перед этим он успел поруководить администрацией Советского района, а также целым рядом частных предприятий. С 2017 по 2019 год был председателем правления АНО «Бессмертный Сталинград».