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Смотреть просто нечего: Лукашенко раскритиковал «Беларусьфильм»

Белорусские власти провели масштабную модернизацию национальной киностудии и рассчитывают на качественное изменение ее работы.

Источник: БелТА

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Отдача от работы «Беларусьфильма» пока минусовая, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на киностудию.

По его словам, решение провести встречу для обсуждения работы киностудии было принято давно, потому что положение дел в отрасли остается неудовлетворительным.

Белорусский лидер обратил внимание, что власти создали все условия развития отечественного кино, в том числе, национальной киностудии. Но отдача пока не то что нулевая, а ниже нуля.

«Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, для большей части белорусских кинозрителей отечественные фильмы закончились с «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью».

«Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории», — оценил ситуацию президент Беларуси.