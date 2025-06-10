Министр инфраструктуры нашел причину масштабного сбоя в работе Кишиневского аэропорта

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Причиной масштабного сбоя в работе Кишиневского международного аэропорта, зафиксированного в понедельник, были вызваны «нестабильностью электросети в Украине, пострадавшей от российских бомбардировок», об этом в телеэфире заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
Напомним, 9 июня в молдавской воздушной гавани произошел сбой в работе информационных систем, что вызвало массовые задержки рейсов. С утра не работали информационные табло, работники аэропорта не могли выполнять свои обязанности. Сайт аэропорта был также недоступен. Люди, не сумевшие вылететь запланированными на утро понедельник рейсами, опубликовали в соцсетях сообщения, что в аэропорту Кишинева выдают посадочные талоны, выписанные от руки. Также был отменен утренний рейс в Бухарест. Вернуться к работе в обычном режиме столичный аэропорт смог только во второй половине дня, устранив техническую проблему в информационных системах.
Произошедшая авария демонстрирует важность линии, которую мы строим и которая соединяет Вулканешты с Кишиневом. После бомбардировок на территории Украины произошли десятки отключений электроэнергии. Эти отключения электроэнергии привели к возгоранию части оборудования в аэропорту.
По словам министра, у аэропорта есть три линии электроснабжения: основная и две резервные. Однако авария повлияла на работу системы, вызвав значительные сбои. «К полудню все удалось исправить, поскольку были запасные части. Управление и информирование граждан переведены в ручной режим», — также отметил Боля.
Министр заявил, что проблемы исчезнут, когда будет завершено строительство сети Вулканешты — Кишинёв, «потому что тогда Республика Молдова станет независимой в сегменте поставок электроэнергии».