Министр инфраструктуры нашел причину масштабного сбоя в работе Кишиневского аэропорта

Напомним, 9 июня в молдавской воздушной гавани произошел сбой в работе информационных систем, что вызвало массовые задержки рейсов. С утра не работали информационные табло, работники аэропорта не могли выполнять свои обязанности. Сайт аэропорта был также недоступен. Люди, не сумевшие вылететь запланированными на утро понедельник рейсами, опубликовали в соцсетях сообщения, что в аэропорту Кишинева выдают посадочные талоны, выписанные от руки. Также был отменен утренний рейс в Бухарест. Вернуться к работе в обычном режиме столичный аэропорт смог только во второй половине дня, устранив техническую проблему в информационных системах.