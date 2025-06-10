Региональные власти поддержали закон о безвозвратном отлове бездомных животных

Власти Калининградской области поддержали поправки в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся возврата животных без владельцев на прежние места обитания. Об этом говорится в ответе и.о. начальника управления по законотворческой деятельности правительства Калининградской области Александра Красовского жителю Калининграда Олегу Кузнецову (письмо имеется в распоряжении редакции).