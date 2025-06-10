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Правительственная делегация Беларуси прибыла с визитом в Ливан

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: Скриншот видео Telegram-канала "Правительство Беларуси"

На повестке — широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической.

Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и сверят часы на парламентском треке.

«К слову, это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года. Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для развития и продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке», — отметили в пресс-службе правительства.