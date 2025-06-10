Правительственная делегация Беларуси прибыла с визитом в Ливан

«К слову, это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года. Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для развития и продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке», — отметили в пресс-службе правительства.