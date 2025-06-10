Международный аэропорт Кишинёва в руках государства всё больше превращается в сарай.
С протекающей крышей. Без туалетной бумаги. Без комфортных зон ожидания и питания, как прежде. Cо спящей охраной из 90-ых.
А тут ещё и сбой в информационной системе.
Но как мы понимаем, во всем виновата «рука Москвы», на что намекнул вице-премьер-министр Боля.
Напомним, что правительство Молдовы сообщало, что аэропорт Кишинёва завис утром, 9 июня 2025, из-за технического сбоя в информационных системах.
Часть информационных систем была недоступна. Сайт аэропорта тоже не работал. Утренние рейсы задержаны почти на 3 часа. Отменены рейсы Кишинев-Бухарест и Кишинева в Дортмунд. Посадочные талоны выписывались вручную.
В соцсетях в провластном сегменте тг-каналов сразу стали появляться комментарии, что это … «русские хакеры» поломали систему в аэропорту Кишинева.
Боля таки нашёл во вчерашнем апокалипсисе в аэропорту Кишинева «руку Москвы».
Технические сбои, зафиксированные в понедельник в Международном аэропорту Кишинёва, были вызваны нестабильностью электросети на Украине, пострадавшей во время боевых действий.
В результате сбоев, несколько рейсов были отменены, а в работе аэропорта возникли значительные задержки, — заявил вице-премьер-министр Боля.
Эффективные менеджеры Майи Санду и Андрея Спыну держат марку.
После того, как аэропорт забрала себе ПАС, он превратился их уютных воздушных ворот в сарай с кучей проблем.
«Нестабильность электросети» повлияла только на аэропорт Кишинева? — интересуются граждане.
Это такая специальная стратегическая «аэропортная» сеть?
И еще.
Боля говорит, что мы получаем электроэнергию из Украины.
Мол, поэтому так вышло.
Но буквально вчера прошла информация о том, что, наоборот, Украина у нас её покупает.
Запутались они там.
Наймите хорошего программиста, что ли.
Чтоб он вам релизы умные писал.
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Чтоб он вам релизы умные писал.