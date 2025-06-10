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Министр Боля нашёл в апокалипсисе в аэропорту Кишинева «руку Москвы»: «Технические сбои были вызваны нестабильностью электросети на Украине, пострадавшей во время боевых действий» — почему в этот

После того, как аэропорт забрала себе ПАС, он превратился их уютных воздушных ворот в сарай с кучей проблем.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Кишинёва в руках государства всё больше превращается в сарай.

С протекающей крышей. Без туалетной бумаги. Без комфортных зон ожидания и питания, как прежде. Cо спящей охраной из 90-ых.

А тут ещё и сбой в информационной системе.

Но как мы понимаем, во всем виновата «рука Москвы», на что намекнул вице-премьер-министр Боля.

Напомним, что правительство Молдовы сообщало, что аэропорт Кишинёва завис утром, 9 июня 2025, из-за технического сбоя в информационных системах.

Часть информационных систем была недоступна. Сайт аэропорта тоже не работал. Утренние рейсы задержаны почти на 3 часа. Отменены рейсы Кишинев-Бухарест и Кишинева в Дортмунд. Посадочные талоны выписывались вручную.

В соцсетях в провластном сегменте тг-каналов сразу стали появляться комментарии, что это … «русские хакеры» поломали систему в аэропорту Кишинева.

Боля таки нашёл во вчерашнем апокалипсисе в аэропорту Кишинева «руку Москвы».

Технические сбои, зафиксированные в понедельник в Международном аэропорту Кишинёва, были вызваны нестабильностью электросети на Украине, пострадавшей во время боевых действий.

В результате сбоев, несколько рейсов были отменены, а в работе аэропорта возникли значительные задержки, — заявил вице-премьер-министр Боля.

Эффективные менеджеры Майи Санду и Андрея Спыну держат марку.

После того, как аэропорт забрала себе ПАС, он превратился их уютных воздушных ворот в сарай с кучей проблем.

«Нестабильность электросети» повлияла только на аэропорт Кишинева? — интересуются граждане.

Это такая специальная стратегическая «аэропортная» сеть?

И еще.

Боля говорит, что мы получаем электроэнергию из Украины.

Мол, поэтому так вышло.

Но буквально вчера прошла информация о том, что, наоборот, Украина у нас её покупает.

Запутались они там.

Наймите хорошего программиста, что ли.

Чтоб он вам релизы умные писал.

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Чтоб он вам релизы умные писал.