Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине

«Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине», — заявили в ведомстве.
Накануне Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.
Посол в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, но на тот момент окончательное решение еще не приняли.
Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине, но предыдущее и нынешнее правительство страны последовательно воздерживалось от передачи военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.