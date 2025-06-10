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Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.

Источник: Reuters

«Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине», — заявили в ведомстве.

Накануне Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.

Посол в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, но на тот момент окончательное решение еще не приняли.

Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине, но предыдущее и нынешнее правительство страны последовательно воздерживалось от передачи военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.