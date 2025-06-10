Глава МИД Рыженков сказал о планах Беларуси и России

Глава МИД акцентировал внимание на том, что 28 союзных программ, принятых Беларусью и Россией в 2021 году и выполненных к концу 2024 года, послужили основой для выстраивания сотрудничества, а также выработки единых стандартов в ряде сфер: промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других.