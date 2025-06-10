Глава МИД Рыженков сказал о планах Беларуси и России

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью телеканалу «Россия 24» сказал об интеграционных планах Беларуси и России, пишет БелТА.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что 28 союзных программ, принятых Беларусью и Россией в 2021 году и выполненных к концу 2024 года, послужили основой для выстраивания сотрудничества, а также выработки единых стандартов в ряде сфер: промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других.
— На основании этих программ разработан комплекс из 310 проектов на 2024−2026 годы. Это либо проекты по созданию какого-то продукта, либо решения по формированию базы, центра, предприятия и так далее, — отметил Максим Рыженков.
Министр иностранных дел заметил, что из указанного числа проектов более 100 уже было выполнено, то есть фактически 33%. Он добавил, что остальные проекты находятся в стадии реализации.
Рыженков также напомнил, что в Союзном государстве была разработана стратегия научно-технологического развития до 2035 года. По его словам, согласно с данной стратегией реализуются совместные научные разработки в области электротранспорта, космических и IT-технологий, производства микросхем.
Глава МИД сообщил, что две страны обсуждают формирование единого бренда товаров, которые производятся в Беларуси и России. Также обсуждается создание единого рынка энергоносителей и равных условий для работы субъектов хозяйствования, дальнейшую синхронизацию прав граждан, совместное противодействие недружественным мерам.
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