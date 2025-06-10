Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет.
На пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве Рыженков сказал, что за два дня переговоров в узком и расширенном формате был обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия и международная повестка.
«Хочу отметить, что нерешаемых вопросов в наших отношениях нет. Равно, как и нет тех вопросов, которые бы мы не обсуждали, и не могли бы найти какие-то решения», — сказал Рыженков.
Он отметил интенсивную динамику и насыщенность белорусско-российских контактов на всех уровнях и во всех областях.
«Высочайшую планку двустороннему диалогу придают лидеры наших государств, а внешнеполитические ведомства двух стран обеспечивают эффективную реализацию во всех доступных измерениях, от межпарламентского до межрегионального», — сказал министр.
По его словам, вопросов на обсуждение было вынесено очень много. «Международную повестку практически до мелочей разобрали, а оказывается у нас ее много. Также мы сегодня обсуждали разрешение украинского кризиса, возможного участия Республики Беларусь в достижении мирного регулирования, перспективы прочного и справедливого мира в Европе в целом и построения новой архитектуры системы безопасности на общем евразийском пространстве» — сказал Рыженков.
Глава МИД выразил особую благодарность российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной, США, с партнерами в Европейском Союзе и за стремление министерства иностранных дел Российской Федерации услышать и учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов.
«Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства», — сказал глава МИД Белоруссии.