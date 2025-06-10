Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии

По его словам, вопросов на обсуждение было вынесено очень много. «Международную повестку практически до мелочей разобрали, а оказывается у нас ее много. Также мы сегодня обсуждали разрешение украинского кризиса, возможного участия Республики Беларусь в достижении мирного регулирования, перспективы прочного и справедливого мира в Европе в целом и построения новой архитектуры системы безопасности на общем евразийском пространстве» — сказал Рыженков.