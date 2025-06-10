Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов комитета по вакцинации

Кеннеди-младший заявил, что этот состав комитета страдал от «постоянных конфликтов интересов» и был готов одобрять любые вакцины без проверок. Он отметил, что «восстановление общественного доверия важнее любой повестки за или против вакцинации». Министр здравоохранения также сказал, что многие из членов комитета были назначены в последний момент предыдущим президентом США Джо Байденом и что без увольнения большинства нынешних членов ACIP администрация Дональда Трампа не могла бы назначить новых участников до 2028 года.