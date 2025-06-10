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Рютте: в НАТО будут учить русский язык, если не повысят военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отказ стран альянса увеличить расходы на оборону может привести к тому, что европейцам придется учить русский язык. Таким образом на конференции в Великобритании он аргументировал требование нарастить траты на милитаризацию до 5% ВВП.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Рютте объяснил, что если расходы на вооружение не достигнут 5%, включая 3,5% на оборону, то в странах НАТО продолжит функционировать пенсионная система и здравоохранение, но невозможно будет противостоять российской угрозе.

«Вам лучше выучить русский. Таковы последствия», — приводит слова генсека НАТО «РИА Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

Рютте часто включает в свои выступления предупреждения об опасности агрессии со стороны России и Китая. Угрозой возникновения конфликта с потенциальными «врагами» он обосновывает необходимость увеличения военных бюджетов, даже если для этого придется пожертвовать социальными расходами, указывает агентство.

В июне Рютте заявил, что страны НАТО обязаны повысить траты на оборону с 2% до 3,5% ВВП и направлять еще 1,5% ВВП на обновление военных промышленных предприятий, выпуск современного вооружения, снарядов.

«Сдерживанием российской агрессии» Североатлантический альянс объясняет активность у западных границ России. Кремль многократно выражал обеспокоенность наращиванием сил блока НАТО в Европе. В МИД РФ призывают альянс отказаться от наращивания военной мощи и вести диалог с Москвой на паритетной основе.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом из США Таккером Карлсоном подчеркнул, что Кремль не намерен нападать на страны НАТО, но отметил, что западные политики используют российскую угрозу, чтобы запугать население и перевести фокус внимания граждан с внутренних проблем на внешние.