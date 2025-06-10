Рютте: в НАТО будут учить русский язык, если не повысят военные расходы

Рютте часто включает в свои выступления предупреждения об опасности агрессии со стороны России и Китая. Угрозой возникновения конфликта с потенциальными «врагами» он обосновывает необходимость увеличения военных бюджетов, даже если для этого придется пожертвовать социальными расходами, указывает агентство.