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Жители Хабаровска напомнили Демешину о разрушенном Уссурийском бульваре

10 июня жители Хабаровского края смогли задать губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину актуальные вопросы.

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Источник: Правительство Хабаровского края

Среди прочих обращений, которые касались дорог, ремонта школ, экономической сферы и прочих, граждане также интересовались визитной карточкой города Хабаровска. Речь шла о ремонте Уссурийского бульвара. Ранее было поручение главы региона по этому поводу:

— Самое главное сохранить бульвары, как прогулочную зону и сохранить зеленые насаждения. Мэру уже давал поручение. Итоги опроса населения легли в основу разработки концепции бульваров. Сейчас работа над этим подходит к концу. В планах предусмотреть площадки для событийных мероприятий, велозоны, площадки для выгула собак и прочее, — отметил Дмитрий Демешин.

Глава региона также призвал сотрудников мэрии информировать горожан о том, на каком этапе находятся эти проекты.