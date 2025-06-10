Жители Хабаровска напомнили Демешину о разрушенном Уссурийском бульваре

Среди прочих обращений, которые касались дорог, ремонта школ, экономической сферы и прочих, граждане также интересовались визитной карточкой города Хабаровска. Речь шла о ремонте Уссурийского бульвара. Ранее было поручение главы региона по этому поводу:
— Самое главное сохранить бульвары, как прогулочную зону и сохранить зеленые насаждения. Мэру уже давал поручение. Итоги опроса населения легли в основу разработки концепции бульваров. Сейчас работа над этим подходит к концу. В планах предусмотреть площадки для событийных мероприятий, велозоны, площадки для выгула собак и прочее, — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона также призвал сотрудников мэрии информировать горожан о том, на каком этапе находятся эти проекты.