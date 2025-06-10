Токаев принял действующего председателя ОБСЕ

«Я отмечаю Ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим Вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане», — сказала действующий председатель ОБСЕ.