Лавров: Москва и Минск видят заряженность Польши на конфронтацию

После окончания выборов в Польше случился скандал из-за нарушений во время подсчета голосов во втором туре электоральной кампании. Поводом для вспыхнувшего скандала, по данным польских СМИ, стали случаи в избирательных в Кракове и в Минске-Мазовецком, где возникла путаница с избирательными бюллетенями при подсчете голосов избирателей. Потом стали появляться сообщения и о других нарушениях во время президентской кампании.