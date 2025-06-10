Лавров: Москва и Минск видят заряженность Польши на конфронтацию

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Россия, как и Беларусь, видят заряженность Польши на конфронтацию, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня в Москве прошли переговоры главы МИД РФ Лаврова и министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, которые обсудили актуальною международную повестку.
«И белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию», — заявил Лавров журналистам.
По словам Лаврова, внешняя политика Польши формируется на основе подходов, направленных на сохранение и укрепление национальной идентичности, Москва и Минск будут наблюдать, как будет меняться позиция Варшавы на внешнем политическим контуре при новом президенте.
После окончания выборов в Польше случился скандал из-за нарушений во время подсчета голосов во втором туре электоральной кампании. Поводом для вспыхнувшего скандала, по данным польских СМИ, стали случаи в избирательных в Кракове и в Минске-Мазовецком, где возникла путаница с избирательными бюллетенями при подсчете голосов избирателей. Потом стали появляться сообщения и о других нарушениях во время президентской кампании.