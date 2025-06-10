Стала известна зарплата бывшего замгубернатора Ростовской области Кушнарева

Согласно представленным данным, его официальный оклад составлял 44 162 рубля, что существенно меньше среднего уровня заработной платы в области. Документ, заверенный подписями тогдашнего губернатора Василия Голубева и самого Кушнарева, подтверждал размер оклада и условия контракта, заключённого на период губернаторских полномочий. Несмотря на ответственную должность и высокий статус, его заработная плата оказалась сравнительно небольшой, если сопоставить её со средними показателями по региону.