Стала известна зарплата бывшего замгубернатора Ростовской области Кушнарева

На судебном процессе стали известны детали оплаты труда Виталия Кушнарева, занимавшего должность заместителя губернатора Ростовской области и руководителя министерства транспорта.
Согласно представленным данным, его официальный оклад составлял 44 162 рубля, что существенно меньше среднего уровня заработной платы в области. Документ, заверенный подписями тогдашнего губернатора Василия Голубева и самого Кушнарева, подтверждал размер оклада и условия контракта, заключённого на период губернаторских полномочий. Несмотря на ответственную должность и высокий статус, его заработная плата оказалась сравнительно небольшой, если сопоставить её со средними показателями по региону.
Заседание суда, начавшееся с задержкой, было посвящено детальному изучению всех аспектов дела, включая опрос свидетелей. В числе вызванных был предприниматель, чьи показания оказались значимыми для обвинения бывшего чиновника.
Информация о финансовых условиях работы Кушнарева является одним из важных элементов в ходе расследования.