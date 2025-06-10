Лукашенко поручил к 1 сентября навести порядок на «Беларусьфильме»

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 сентября текущего года навести порядок на Национальной киностудии «Беларусьфильм», сообщила пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер во вторник посетил студию, чтобы обсудить вопросы ее работы. Отдельно он остановился на финансовых аспектах — деньги не должны тратиться впустую, а за рубль господдержки студия должна вернуть два.
Лукашенко подчеркнул, что лишние средства «Беларусьфильму» выделяться не будут, в том числе под новую команду.
«И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими», — предупредил он, отметив, что снятием с должности вопрос не ограничится.