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Лукашенко поручил к 1 сентября навести порядок на «Беларусьфильме»

Президент предупредил, что если на студии все останется по-прежнему, просто лишением должностей вопрос не ограничится.

Источник: AP 2024

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 сентября текущего года навести порядок на Национальной киностудии «Беларусьфильм», сообщила пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер во вторник посетил студию, чтобы обсудить вопросы ее работы. Отдельно он остановился на финансовых аспектах — деньги не должны тратиться впустую, а за рубль господдержки студия должна вернуть два.

Лукашенко подчеркнул, что лишние средства «Беларусьфильму» выделяться не будут, в том числе под новую команду.

«И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими», — предупредил он, отметив, что снятием с должности вопрос не ограничится.