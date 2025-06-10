Колокольцев назначил врио начальника ГСУ волгоградской полиции

Соответствующий приказ подписал Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Руководством МВД России на Радионова поставили цель по повышению результативности работы Главного следственного управления ГУ МВД.
— Присутствующим были доведены требования Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации по актуальным направлениям работы следственных подразделений — повышение результативности и качества процессуальной деятельности, соблюдение законности на всех стадиях предварительного следствия, организации работы по раскрытию «неочевидных» преступлений и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, формирование кадрового состава следственных подразделений, укрепление служебной дисциплины и законности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным главка МВД, 47-летний полковник юстиции Сергей Радионов имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Пришёл путь от следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ до Первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
За время службы в органах внутренних дел награждён государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями. Ему присвоено звание «Почётный сотрудник МВД России».
Напомним, что прежний руководитель ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор Владислав Струков покинул пост в начале июня. Это произошло одновременно с увольнением начальника ГУ МВД России Дмитрия Вельможко и начальника полиции Павла Михайлова. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.