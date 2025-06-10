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Колокольцев назначил врио начальника ГСУ волгоградской полиции

В Волгограде сегодня, 10 июня, личному составу ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области представили временного руководителя. На смену уволенному с поста Владиславу Струкову назначен полковник юстиции Сергей Радионов.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

Соответствующий приказ подписал Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Руководством МВД России на Радионова поставили цель по повышению результативности работы Главного следственного управления ГУ МВД.

— Присутствующим были доведены требования Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации по актуальным направлениям работы следственных подразделений — повышение результативности и качества процессуальной деятельности, соблюдение законности на всех стадиях предварительного следствия, организации работы по раскрытию «неочевидных» преступлений и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, формирование кадрового состава следственных подразделений, укрепление служебной дисциплины и законности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным главка МВД, 47-летний полковник юстиции Сергей Радионов имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Пришёл путь от следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ до Первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За время службы в органах внутренних дел награждён государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями. Ему присвоено звание «Почётный сотрудник МВД России».

Напомним, что прежний руководитель ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор Владислав Струков покинул пост в начале июня. Это произошло одновременно с увольнением начальника ГУ МВД России Дмитрия Вельможко и начальника полиции Павла Михайлова. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.