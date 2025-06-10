Колокольцев назначил врио начальника ГСУ волгоградской полиции

— Присутствующим были доведены требования Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации по актуальным направлениям работы следственных подразделений — повышение результативности и качества процессуальной деятельности, соблюдение законности на всех стадиях предварительного следствия, организации работы по раскрытию «неочевидных» преступлений и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, формирование кадрового состава следственных подразделений, укрепление служебной дисциплины и законности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.