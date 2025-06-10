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«Я чувствую ответственность за этот уголок»: Лукашенко — о Калининградской области

Глава Беларуси напомнил, что особое отношение к региону сохранилось ещё с советских времён.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных заявил, что чувствует особую ответственность за регион. Об этом пишет «БЕЛТА».

Глава республики напомнил, что особое отношение к региону сохранилось ещё с советских времён. Тогда Беларусь была, образно говоря, ответственной за Калининградскую область.

«Мы готовы всегда подставить вам плечо. Мы живём в суверенных независимых государствах, но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области… Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси. Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других, то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов», — подчеркнул Лукашенко.

Беспрозванных обсудил в Минске закупку белорусских трамваев, троллейбусов и автобусов для Калининграда.