«Я чувствую ответственность за этот уголок»: Лукашенко — о Калининградской области

«Мы готовы всегда подставить вам плечо. Мы живём в суверенных независимых государствах, но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области… Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси. Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других, то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов», — подчеркнул Лукашенко.