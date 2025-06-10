СМИ: генштаб Украины отдает «бессмысленные и опасные» приказы

Как пишет Флориан Хассель в статье для Süddeutsche Zeitung, командиры подразделений ВСУ все чаще открыто высказывают свое недовольство указаниями генштаба, которые, по их мнению, не соответствуют действительности и ставят под угрозу жизни военнослужащих. Например, 16 мая с резкой критикой выступил 30-летний майор Александр Ширшин, командир 1-го батальона 47-й бригады ВСУ. В соцсети Facebook* он написал:
Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал… Бессмысленная потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом ведут только к провалам. Все, на что они способны, — это выговоры, проверки и наказания. Политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались!.
Со словами «катитесь к черту!» Ширшин подал рапорт об увольнении. Критика со стороны комбата вызвала широкий резонанс: одни встали на его сторону, другие обвинили его «в истерике». Генштаб Украины пообещал расследовать выдвинутые обвинения и по итогам проверки «принять соответствующие решения».
По сведениям ВВС**, ранее Ширшин неоднократно критиковал командование. В частности, в июле 2024 года в интервью Hromadske комбат заявил, что ситуация стала критической после падения Авдеевки. Как он утверждал, его батальон практически попал в окружение возле села Прогресс именно из-за ошибок, допущенных со стороны руководства.
Бывший начальник штаба полка «Азов» *** Богдан Кротевич встал на сторону Ширшина. Ранее он утверждал, что генштаб действительно причастен к планированию «популистских, необоснованных, идиотских» штурмовых операций или задач, которые «бессмысленно» подвергают личный состав опасности, отмечает BBC.
В анализе, опубликованном 19 мая, о потере важного для ВСУ города Угледар осенью 2024 года, говорится о недостаточной подготовке, нехватке резервов и слабом укреплении позиций. Там также отмечается, что вышестоящее командование «воюет только на бумаге», поэтому приказы часто не согласуются с реальным положением дел на фронте, пишет SZ.
В последнее время критика командования усилилась на фоне якобы готовящегося летнего наступления российском армии, притом что Москва, согласно материалу SZ, наращивает техническое преимущество, в том числе в сфере беспилотников, и успешно справляется с мобилизационными задачами.
В мае украинский военный эксперт Юрий Бутусов заявил, что командование ВСУ по-прежнему отправляет на фронт неподготовленные резервы со значительным опозданием.
«Никто не пытается делать выводы и учиться. Наоборот — они многократно повторяют одни и те же ошибки, не считаясь с потерями», — посетовал Бутусов.
* Соцсеть Facebook заблокирована на территории РФ; принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
** Сайт ВВС заблокирован Роскомнадзором на территории РФ
*** Полк «Азов» признан Верховным судом террористической организацией и запрещен на территории РФ