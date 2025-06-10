СМИ: генштаб Украины отдает «бессмысленные и опасные» приказы

Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал… Бессмысленная потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом ведут только к провалам. Все, на что они способны, — это выговоры, проверки и наказания. Политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались!.