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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 июня: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе, все готово к передаче их Украине.

Окончательного понимания того, когда состоится передача тел военных Украине нет.

Россия сохраняет рабочие контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа. И при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. Это то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Европейским странам рано или поздно все равно придется вместе с Россией думать о будущей архитектуре безопасности на Европейском континенте.

Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой. Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкостновения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Те сведения о России, с которыми сталкиваются жители зарубежья, представляют собой зачастую ложь и уродливую пропаганду.

Россия рада тому, что ее посещают иностранцы, как это сделал, например, отец Илона Маска Эррол. Такие поездки — лучший способ узнать страну.

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ будет по теме развития российской экономики, а также развития международного экономического сотрудничества.

И то, и другое — это абсолютно взаимосвязано. Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

10 июня Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, посвященное вопросам защиты традиционных ценностей.

Тема будет — вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский выступит на заседании Совбеза РФ. Мероприятие, кроме вступительного слова Владимира Путина, пройдет в закрытом режиме.

Будет и обмен мнениями. Мы попросим секретаря Совбеза [РФ Сергея] Шойгу подойти к прессе и рассказать, как велось обсуждение.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также 10 июня Владимир Путин по видеосвязи откроет медицинские объекты в нескольких российских регионах.