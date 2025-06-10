Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе, все готово к передаче их Украине.
Окончательного понимания того, когда состоится передача тел военных Украине нет.
Россия сохраняет рабочие контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа. И при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. Это то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед.
Европейским странам рано или поздно все равно придется вместе с Россией думать о будущей архитектуре безопасности на Европейском континенте.
Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой. Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкостновения.
Те сведения о России, с которыми сталкиваются жители зарубежья, представляют собой зачастую ложь и уродливую пропаганду.
Россия рада тому, что ее посещают иностранцы, как это сделал, например, отец Илона Маска Эррол. Такие поездки — лучший способ узнать страну.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ будет по теме развития российской экономики, а также развития международного экономического сотрудничества.
И то, и другое — это абсолютно взаимосвязано. Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики.
10 июня Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, посвященное вопросам защиты традиционных ценностей.
Тема будет — вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема.
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский выступит на заседании Совбеза РФ. Мероприятие, кроме вступительного слова Владимира Путина, пройдет в закрытом режиме.
Будет и обмен мнениями. Мы попросим секретаря Совбеза [РФ Сергея] Шойгу подойти к прессе и рассказать, как велось обсуждение.
Также 10 июня Владимир Путин по видеосвязи откроет медицинские объекты в нескольких российских регионах.