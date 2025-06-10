Демешин продлил выплату 5000 рублей хабаровским семьям перед учебным годом

Напомним, мера введена в 2024 году в рамках Года семьи, когда Демешин, будучи врио губернатора, подписал соответствующее постановление. Ранее помощь составляла 1200 рублей и предназначалась только малоимущим многодетным семьям в сельской местности. Теперь размер выплаты увеличен до 5000 рублей и доступен всем школьникам из многодетных семей, что в четыре раза превышает прежнюю сумму.