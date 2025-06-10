Демешин продлил выплату 5000 рублей хабаровским семьям перед учебным годом

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин в ходе прямой линии 10 июня объявил о продлении ежегодной единовременной выплаты школьникам из многодетных семей на 2025−2026 учебный год. Выплата начнётся с 1 августа 2025 года и предоставляется на каждого ребёнка-школьника без учёта дохода семьи в беззаявительном порядке.
Напомним, мера введена в 2024 году в рамках Года семьи, когда Демешин, будучи врио губернатора, подписал соответствующее постановление. Ранее помощь составляла 1200 рублей и предназначалась только малоимущим многодетным семьям в сельской местности. Теперь размер выплаты увеличен до 5000 рублей и доступен всем школьникам из многодетных семей, что в четыре раза превышает прежнюю сумму.
Инициатива стала ответом на обращения граждан и является частью поддержки семей с детьми.
Выплату школьникам из многодетных семей на 2025−2026 учебный год продлеваем, она будет осуществляться, начиная с 1 августа.
На сегодня в регионе насчитывается более 23 700 многодетных семей, где воспитывается около 79 700 детей.