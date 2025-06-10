Юрий Слюсарь назвал ростовские автобусы «скороварками на колёсах»

Врио губернатора Ростовской области заострил внимание на неработающих кондиционерах в общественном транспорте донской столицы. С жалобами на эту проблему к нему обратились жители Ростова-на-Дону.
«Кондиционер — это часть услуги, за которую платят люди. И особенно в такую жаркую погоду эта услуга должна предоставляться в полном объеме», — сообщил Юрий Слюсарь.
Сами же автобусы с неработающими кондиционерами врио губернатора назвал «скороварками на колёсах». Также глава Ростовской области поручил минтрансу и администрации города взять на жёсткий контроль ситуацию с общественным транспортом в донской столице.
«Если кондиционер не работает, это, фактически, при жаре +35, то же самое, что автобус неисправен, поэтому он не должен выходить на линию», — заключил Юрий Слюсарь.