В областном минфине назначены два заместителя министра — Зябкина и Шебалдин

Министерство финансов Самарской области пополнилось двумя новыми заместителями руководителя.
Как стало известно «СитиТраффику» 10 июня 2025 года, данные должности заняли Елена Зябкина и Сергей Шебалдин.
Елена Зябкина имеет продолжительный опыт работы в министерстве, начатый еще в начале нулевых годов прошлого столетия. Ранее ей уже доводилось занимать должность замминистра.
Что касается Сергея Шебалдина, то он ранее возглавлял департамент исполнения бюджета области и ведения финансовой отчётности регионального Минфина.
Перед этим он руководил подразделением предварительного бюджетного контроля и учёта финансовых обязательств данной структуры.
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