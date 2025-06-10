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В областном минфине назначены два заместителя министра — Зябкина и Шебалдин

Министерство финансов Самарской области пополнилось двумя новыми заместителями руководителя.

Министерство финансов Самарской области пополнилось двумя новыми заместителями руководителя.

Как стало известно «СитиТраффику» 10 июня 2025 года, данные должности заняли Елена Зябкина и Сергей Шебалдин.

Елена Зябкина имеет продолжительный опыт работы в министерстве, начатый еще в начале нулевых годов прошлого столетия. Ранее ей уже доводилось занимать должность замминистра.

Что касается Сергея Шебалдина, то он ранее возглавлял департамент исполнения бюджета области и ведения финансовой отчётности регионального Минфина.

Перед этим он руководил подразделением предварительного бюджетного контроля и учёта финансовых обязательств данной структуры.

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