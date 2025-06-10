Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Болгарии Руменом Радевым с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.

Глава Узбекистана подчеркнул, что первый за 17 лет саммит станет историческим и выведет узбекско-болгарские отношения дружбы и партнерства на качественно новый уровень.

Президенты отметили активизацию взаимодействия на уровне парламентов, экономических и внешнеполитических ведомств, проработку новых направлений и проектов кооперации, гуманитарные обмены, установление побратимских связей между Бухарой и Варной, Самаркандом и Пловдивом.

«Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения поставок текстильной, продовольственной, химической и фармацевтической продукции, изделий из металлов и технологического оборудования. Для стимулирования роста взаимной торговли принято решение об открытии торговых домов в столицах, аккредитации лабораторий и выделении льготных кредитных линий», — говорится в сообщении.