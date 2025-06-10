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Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали

Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Болгарии Руменом Радевым с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества Узбекистана и Болгарии.

Глава Узбекистана подчеркнул, что первый за 17 лет саммит станет историческим и выведет узбекско-болгарские отношения дружбы и партнерства на качественно новый уровень.

Президенты отметили активизацию взаимодействия на уровне парламентов, экономических и внешнеполитических ведомств, проработку новых направлений и проектов кооперации, гуманитарные обмены, установление побратимских связей между Бухарой и Варной, Самаркандом и Пловдивом.

«Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения поставок текстильной, продовольственной, химической и фармацевтической продукции, изделий из металлов и технологического оборудования. Для стимулирования роста взаимной торговли принято решение об открытии торговых домов в столицах, аккредитации лабораторий и выделении льготных кредитных линий», — говорится в сообщении.

В качестве приоритетного направления обозначили продвижение совместных проектов в агропромышленном комплексе и пищевой отрасли, фармацевтике, геологии, в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и IT, туризма.

«Отдельное внимание уделено вопросам развития эффективных наземных и воздушных коридоров. В данном контексте стороны условились рассмотреть возможность запуска прямых авиарейсов между двумя странами», — говорится в сообщении.

Для налаживания системного взаимодействия в сфере трудовых ресурсов, проработают вопрос открытия представительства Агентства миграции Узбекистана в Софии.

Лидеры поддержали инициативы по активизации гуманитарных связей, в том числе академических и научных обменов, включая проведение в этом году в Андижане встречи ректоров ведущих вузов.

Также достигнута договоренность об организации в следующем году Недели узбекской и болгарской культуры и кино.

Для обеспечения системного контроля над исполнением достигнутых договоренностей стороны договорились принять совместную дорожную карту и повысить уровень сопредседателей Межправкомиссии, с привлечением к ее работе глав регионов и крупных компаний.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Румен Радев подписали Совместную декларацию о расширении двустороннего сотрудничества.

В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними документами, включая Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026−2027 годы и Соглашение об установлении отношений партнерства между городами Ташкентом и Софией.

Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.