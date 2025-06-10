«То ямы, то ухабы»: Дмитрий Демешин рассказал о ремонте дорог в регионе

На прямой линии прозвучал вопрос о состоянии дорог в Хабаровском крае. Дмитрий Демешин рассказал о президентском проекте «Инфраструктура для жизни» и упомянул, что сфера дорожного хозяйства давно нуждается в глобальной перезагрузке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проблемных дорог в крае много. Одна из них находится в селе Князе-Волконское, где располагается районная больница. А единственная дорога, как сообщают местные жители, просто ужасная — то ямы, то ухабы. Больше она напоминает стиральную доску. И главный вопрос, можно ли это как-то исправить?
Губернатор сообщил, что краевые власти стараются дотянуться до каждой проблемы по дорогам. Работа эта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Эта дорога используется и жителями села, и Хабаровского района. С учетом того, что рядом с ней располагается детский сад, пожарная часть, магазин, ремонтировать ее надо. Дорога должна быть проведена в качественное состояние. Подрядные организации проведут работы по ремонту водопропускных труб, улучшению системы водоотвода, а также отремонтируют саму дорогу с укладкой двухслойного асфальтобетонного покрытия. Этот вопрос нужно решать комплексно, чтобы потом заново не перерывать эту дорогу», — ответил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Также губернатор отметил, что сфера дорожного хозяйства давно нуждается в серьезных изменениях и контроле прямого заказчика.
«Если изначально не проведены как следует изыскания, некачественно подготовлен проект строительства и ремонта, не продуманно водоотведение, конечно дорога начинает разваливаться. Пять лет стандартный срок для претензии к подрядчику работ. У меня много вопросов к главам муниципальных образований, почему через два-три года дорога приходит в негодность и претензии к подрядчику не предъявляются, зачастую пуская сроки», — добавил Дмитрий Демешин.