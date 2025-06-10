«То ямы, то ухабы»: Дмитрий Демешин рассказал о ремонте дорог в регионе

«Эта дорога используется и жителями села, и Хабаровского района. С учетом того, что рядом с ней располагается детский сад, пожарная часть, магазин, ремонтировать ее надо. Дорога должна быть проведена в качественное состояние. Подрядные организации проведут работы по ремонту водопропускных труб, улучшению системы водоотвода, а также отремонтируют саму дорогу с укладкой двухслойного асфальтобетонного покрытия. Этот вопрос нужно решать комплексно, чтобы потом заново не перерывать эту дорогу», — ответил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.