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Радий Хабиров в Уфе открыл «Школу 21+»

Образовательный проект по цифровым технологиям будет работать на базе Геномного центра.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

В Уфе состоялось открытие образовательного проекта «Школа 21+» при участии президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Школа 21+» — это расширенная модель проекта «Школа 21», направленного на обучение в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и больших данных. Программа уже реализуется в 15 городах России, теперь она появилась и в столице Башкирии.

Проект будет развиваться на базе недавно открытого Геномного центра. По словам Радия Хабирова, задача — объединить технологии искусственного интеллекта с достижениями в области генетики и биотехнологий. Планируется подготовка специалистов нового поколения — инженеров живых систем.

Глава республики выразил благодарность Герману Грефу и Сбербанку за выбор региона и высокую оценку его научного и технологического потенциала.