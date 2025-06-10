Губернатор Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области накануне Дня России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел торжественную церемонию вручения государственных наград в преддверии Дня России. Мероприятие состоялось 10 июня.
— Все вы — неотъемлемая часть нашей большой и сильной страны! Вас объединяет любовь к своей земле, уважение к ее истории, стремление жить и работать, создавая будущее России. Благодаря вашим усилиям Самарская область является надежной опорой для страны, — отметил губернатор, обращаясь к награжденным.
Среди врученных наград: Орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и Благодарность Президента РФ. Также были вручены региональные знаки отличия.
Отдельно глава региона отметил героизм бойцов-участников СВО. К Ордену Мужества представили: Кирилла Тонкошкурова и Артема Холодкова. Медаль «За доблесть и отвагу» вручили Василию Голубецкому, Анатолию Нургалиеву, Дмитрию Нянькину, Михаилу Ретину и Валерию Уткину. Медалью Дмитрия Устинова отмечен ветеран СВО Владимир Харьков.