Губернатор Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области накануне Дня России

— Все вы — неотъемлемая часть нашей большой и сильной страны! Вас объединяет любовь к своей земле, уважение к ее истории, стремление жить и работать, создавая будущее России. Благодаря вашим усилиям Самарская область является надежной опорой для страны, — отметил губернатор, обращаясь к награжденным.