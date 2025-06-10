Глава Хабаровского края рассказал, почему уволил некоторых министров и запмредов

В правительстве Хабаровского края произошли кадровые изменения: были уволены несколько министров. Почему было принято такое решение, во время прямой линии сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главу региона спросили о проблемных объектах, сроки по которым только сдвигаются — в том числе, и реконструкция набережной, и работа с дольщиками.
«Поставлены были задачи перед компетентными органами — не решены. Даже разобрать здание сгоревшего театра и реализовать проект нового у нас минстрой не смог. Поэтому для меня должностные лица любого министерства — это не обаятельные люди, а, в первую очередь, способность реализовывать государственную функцию. Не было реализовано, и я принял решение об увольнении этих людей», — сказал губернатор.
Речь идет о бывшем министре строительства Анастасии Зотеевой, с которой попрощались в связи с несоответствием занимаемой должности и нарушением условий контрактов, и исполняющем обязанности зампреда по вопросам строительства Викторе Витинике.
«В правительстве должны работать профессионалы, для которых успех — это созидание, а не занимание своих кресел», — подвел итоги Дмитрий Демешин.