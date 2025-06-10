Глава Хабаровского края рассказал, почему уволил некоторых министров и запмредов

«Поставлены были задачи перед компетентными органами — не решены. Даже разобрать здание сгоревшего театра и реализовать проект нового у нас минстрой не смог. Поэтому для меня должностные лица любого министерства — это не обаятельные люди, а, в первую очередь, способность реализовывать государственную функцию. Не было реализовано, и я принял решение об увольнении этих людей», — сказал губернатор.