Что делать с Носковым — у думы Самары хотят отозвать полномочия избирать мэра

10 июня 2025 года на заседании профильного комитета Самарской губернской думы обсуждался вопрос о преобразовании Самары в городской округ.
В частности, речь шла о процедуре выборов главы города. В настоящее время мэра выбирают городские депутаты, однако предлагается передать эти полномочия на более высокий уровень — выборы должны проходить по представлению губернатора. Об этом рассказал «СитиТраффик».
Законопроект вызвал множество замечаний со стороны прокуратуры. В частности, возник вопрос о том, что делать с действующим главой города Иваном Носковым, чьи полномочия истекают только в 2029 году.
Было предложено исключить из законопроекта положения о досрочном избрании мэра, оставив его на текущей должности до окончания срока полномочий.
В итоге комитет принял решение поддержать законопроект только в первом чтении, а дальнейшую работу над ним продолжить.
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