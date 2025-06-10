Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать с Носковым — у думы Самары хотят отозвать полномочия избирать мэра

10 июня 2025 года на заседании профильного комитета Самарской губернской думы обсуждался вопрос о преобразовании Самары в городской округ.

10 июня 2025 года на заседании профильного комитета Самарской губернской думы обсуждался вопрос о преобразовании Самары в городской округ.

В частности, речь шла о процедуре выборов главы города. В настоящее время мэра выбирают городские депутаты, однако предлагается передать эти полномочия на более высокий уровень — выборы должны проходить по представлению губернатора. Об этом рассказал «СитиТраффик».

Законопроект вызвал множество замечаний со стороны прокуратуры. В частности, возник вопрос о том, что делать с действующим главой города Иваном Носковым, чьи полномочия истекают только в 2029 году.

Было предложено исключить из законопроекта положения о досрочном избрании мэра, оставив его на текущей должности до окончания срока полномочий.

В итоге комитет принял решение поддержать законопроект только в первом чтении, а дальнейшую работу над ним продолжить.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.