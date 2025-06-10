Минобороны: ночью ВС России ударили по военным предприятиям и объектам в Киеве

10 июня по объектам столицы Украины был нанесен один из самых мощных ударов. Помимо Киева, были атакованы цели в Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны России, удар был нанесен по военным предприятиям и объектам. Можно ли говорить о российском ответе на атаку Киева на аэродромы, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.