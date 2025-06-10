Мэр Омска запретил размещение рекламных стикеров на объектах благоустройства

«Классная идея, отличные стикерпаки, однако убедительная просьба к предпринимателям, решившим таким образом продвигать свои товары и привлекать новых клиентов: сняли видео — уберите за собой. Как только где-то возникает один такой “штрих”, к нему моментально добавляются и другие: наклейки, надписи, рисунки, и не факт, что они будут радовать глаз и душу омичей и гостей нашего города», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.