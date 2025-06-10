Мэр Омска запретил размещение рекламных стикеров на объектах благоустройства

Мэр Омска Сергей Шелест выступил с официальным заявлением, обращаясь к местным предпринимателям по поводу размещения стикеров в городской среде. Поводом для обращения стало появление ярких наклеек на столбах, скамейках и других объектах благоустройства, которые начали массово появляться в городе.
Идея использования стикеров для продвижения достопримечательностей или товаров вызвала у градоначальника неоднозначную реакцию. С одной стороны, он поддержал творческий подход, отметив, что такие наклейки могут сделать городскую среду более выразительной и интересной. С другой стороны, мэр подчеркнул важность сохранения чистоты и порядка в общественных пространствах.
«Классная идея, отличные стикерпаки, однако убедительная просьба к предпринимателям, решившим таким образом продвигать свои товары и привлекать новых клиентов: сняли видео — уберите за собой. Как только где-то возникает один такой “штрих”, к нему моментально добавляются и другие: наклейки, надписи, рисунки, и не факт, что они будут радовать глаз и душу омичей и гостей нашего города», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник акцентировал внимание на том, что хаотичное размещение стикеров может привести к нежелательным последствиям: первые наклейки становятся сигналом для других, что открывает дорогу для граффити, несанкционированных надписей и других форм визуального загрязнения. Это, в свою очередь, портит внешний облик города и создает дополнительные сложности для коммунальных служб, занимающихся очисткой.
Мэр призвал предпринимателей и инициативные группы более ответственно подходить к вопросу размещения рекламных материалов. Любые творческие проекты, по мнению Сергея Шелеста, должны быть согласованы с городскими властями и реализованы в рамках установленных правил.