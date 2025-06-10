Выборы в Заксобрание Челябинской области продлятся три дня

Жителям Челябинской области предстоит избрать 60 депутатов Заксобрания — 30 по одномандатным округам и ещё 30 по партийным спискам. Также в этот день на территории региона состоятся ещё 39 избирательных кампаний, в том числе будут сформированы 23 депутатских корпуса муниципальных округов.