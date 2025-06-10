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Выборы в Заксобрание Челябинской области продлятся три дня

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области будут проходить в течение трёх дней. Голосование будет длиться с 12 по 14 сентября. Такое решение было принято на заседании избирательной комиссии региона.

Источник: Pchela.News

Также члены облизбиркома утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.

Жителям Челябинской области предстоит избрать 60 депутатов Заксобрания — 30 по одномандатным округам и ещё 30 по партийным спискам. Также в этот день на территории региона состоятся ещё 39 избирательных кампаний, в том числе будут сформированы 23 депутатских корпуса муниципальных округов.

Напомним, предыдущие выборы в областной парламент состоялись 13 сентября 2020 года. «Единая Россия» тогда получила 43 мандата, «Справедливая Россия» — семь, КПРФ — четыре, ЛДПР — три, Партия пенсионеров — два, «Зелёная альтернатива» — один.