Выборы в Заксобрание Челябинской области продлятся три дня

Также члены облизбиркома утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
Жителям Челябинской области предстоит избрать 60 депутатов Заксобрания — 30 по одномандатным округам и ещё 30 по партийным спискам. Также в этот день на территории региона состоятся ещё 39 избирательных кампаний, в том числе будут сформированы 23 депутатских корпуса муниципальных округов.
Напомним, предыдущие выборы в областной парламент состоялись 13 сентября 2020 года. «Единая Россия» тогда получила 43 мандата, «Справедливая Россия» — семь, КПРФ — четыре, ЛДПР — три, Партия пенсионеров — два, «Зелёная альтернатива» — один.