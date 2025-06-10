Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести он

«Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопросов военнопленных и [возвращения] детей — или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал он в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
«Это моя работа — вести переговоры о территориях», — заявил Зеленский, утверждая, что обсуждать эту тему он готов только с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также отметил, что Украина не признает утраченные территории «де-юре российскими». Ранее в Верховной раде уже допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль РФ.
Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. В меморандуме украинской стороны отдельным пунктом излагается представление Киева о возможной встрече лидеров. Украина считает, что Путин и Зеленский должны согласовать 6 вопросов, включая территории и полное прекращение боевых действий.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя журналистам возможность встречи на высшем уровне с участием США, отмечал, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне.