Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести он

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя журналистам возможность встречи на высшем уровне с участием США, отмечал, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне.