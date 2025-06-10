CNN: менее половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

Сейчас США, по его словам, начинают «монетизировать свою гегемонию» и взимать плату за доступ к своим рынкам, одновременно сокращая вклад в коллективную безопасность стран — членов НАТО. А Канада, тем временем, больше не может рассчитывать на то, что ее географическое положение защитит ее, и должна «действовать решительно» в свете угроз со стороны России и Китая, а также на фоне угроз безопасности Арктики, цитирует Карни CNN.