CNN: менее половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

Наша военная инфраструктура и оборудование устарели, что снижает нашу боеготовность. Только одна из четырех наших подводных лодок пригодна к плаванию. Менее половины нашего морского флота и наземных транспортных средств находятся в рабочем состоянии.
При этом Карни пообещал, что Канада достигнет целевого показателя расходов НАТО в размере 2% ВВП к началу 2026 года — на пять лет раньше запланированного срока, говорится в статье. Но, как он подчеркнул, целью является «защита канадцев, а не удовлетворение бухгалтеров НАТО». Сейчас Оттава направляет на военные расходы 1,45% ВВП, уточняет CNN.
Кроме того, премьер вновь заявил, что Канада больше «не намерена направлять 75% расходов на оборону страны в США». По его словам, теперь Оттава будет укреплять отношения в военной сфере с Европейским союзом и диверсифицировать импортные поставки военной техники и вооружений.
Мы стояли плечом к плечу с американцами на протяжении всей холодной войны и в последующие десятилетия, когда США играли доминирующую роль на мировой арене. Сегодня это доминирование осталось в прошлом.
Сейчас США, по его словам, начинают «монетизировать свою гегемонию» и взимать плату за доступ к своим рынкам, одновременно сокращая вклад в коллективную безопасность стран — членов НАТО. А Канада, тем временем, больше не может рассчитывать на то, что ее географическое положение защитит ее, и должна «действовать решительно» в свете угроз со стороны России и Китая, а также на фоне угроз безопасности Арктики, цитирует Карни CNN.