Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство

Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.