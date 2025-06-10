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Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в отставку правительство региона, а каждый член камбина понесет персональную ответственность.

Источник: © РИА Новости

Он сообщил, что по итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Яновского.

«Принял следующие решения: отставка правительства. В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», — написал Осипов.

Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.