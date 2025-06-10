В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав

Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон «О судах», судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.