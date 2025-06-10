В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане усилили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, сообщает Минюст.
Соответствующим законом внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты.
Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь человека нельзя признать виновным, если единственным доказательством вины является его собственное признание.
Также установлено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.
Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон «О судах», судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.