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В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав

Соответствующие поправки внесли в Уголовно-процессуальный кодекс республики.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане усилили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, сообщает Минюст.

Соответствующим законом внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты.

Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь человека нельзя признать виновным, если единственным доказательством вины является его собственное признание.

Также установлено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.

Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон «О судах», судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.