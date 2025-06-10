Думу Самары хотят лишить полномочий по выборам мэра

Сейчас в Самаре мэра выбирают депутаты из кандидатур, которые одобрила специальная комиссия. Именно таким образом в конце 2024 года мэром Самары был выбран Иван Носков. Сейчас же предлагается передать полномочия по назначению мэра губернатору. К законопроекту поступили замечания, его решили принять в первом чтении и доработать.