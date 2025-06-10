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Думу Самары хотят лишить полномочий по выборам мэра

В Самарской области предложили передать губернатору полномочия по назначению мэра.

Источник: Комсомольская правда

У депутатов в Самаре могут забрать полномочия по избранию мэра. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы 10 июня. Депутаты рассматривали внесение изменений в региональный закон о преобразовании городского округа Самара.

Сейчас в Самаре мэра выбирают депутаты из кандидатур, которые одобрила специальная комиссия. Именно таким образом в конце 2024 года мэром Самары был выбран Иван Носков. Сейчас же предлагается передать полномочия по назначению мэра губернатору. К законопроекту поступили замечания, его решили принять в первом чтении и доработать.

Напомним, что недавно Самара вернулась к одноуровневой системе управления.