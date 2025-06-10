Воронежская облдума согласовала дату выборов в регпарламент 8 созыва

Голосование официально назначено на 14 сентября 2025 года — Единый день голосования по всей стране, в рамках которого пройдет 56 выборных кампаний различного уровня, в том числе 11 — в законодательные органы регионов.
Соответствующее решение было принято 10 июня в ходе 57-го заседания регионального парламента.
Проект постановления «О назначении выборов в Воронежскую областную Думу» был единогласно одобрен депутатами регионального парламента.
Напомним, в 2025 году истекают полномочия Воронежской областной Думы седьмого созыва. В соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса области, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва.
Документ был утвержден в соответствии с законодательством, которым установлено, что решение о назначении выборов депутатов Воронежской областной Думы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
— Жителям региона предстоит решить, кто следующие пять лет будет представлять их интересы в областной думе. От опыта, активности и ответственности будущих депутатов будет зависеть эффективность решения многих вопросов — социальных, политических и экономических. Уверен, что 14 сентября воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидатов, которым действительно доверяют, с кем связывают надежды на качественное улучшение жизни, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Количество депутатов Воронежской областной Думы в следующем созыве останется неизменным — 56 человек, избранных по смешанной системе. Законодательное собрание региона будет состоять из 28 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, и 28 депутатов, избранных по региональным партийным спискам.