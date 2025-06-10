Воронежская облдума согласовала дату выборов в регпарламент 8 созыва

— Жителям региона предстоит решить, кто следующие пять лет будет представлять их интересы в областной думе. От опыта, активности и ответственности будущих депутатов будет зависеть эффективность решения многих вопросов — социальных, политических и экономических. Уверен, что 14 сентября воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидатов, которым действительно доверяют, с кем связывают надежды на качественное улучшение жизни, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.