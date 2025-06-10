10 июня в Молдову приехал недавно избранный президент Румынии Никушор Дан. Сообщается, что официальный визит Дана подтверждает приоритет Молдовы в румынской внешней политике и демонстрация поддержки Молдовы в ее стремлении к евроинтеграции и энергетической независимости.
Во всяком случае, так приезд главы соседней страны преподнесет правящий режим Молдовы. Последний сыграл важную роль в победе Дана среди электората из Молдовы: начиная от открытой агитации за него Майи Санду, заканчивая фактами подвозов и использования админресурса.
Однако за тёплой встречей и рассказами о молдо-румынской дружбе скрыта исключительно выгода Бухареста.
ЭНЕРГЕТИКА.
Молдова (Правый берег Днестра) способна обеспечить себя на чуть менее 30% электроэнергией. Почти 72% от потребления ей приходится импортировать.
Долгие годы Молдова закупала большую часть электроэнергии в Молдавской ГРЭС (МГРЭС), расположенной в Приднестровье, что обеспечивало самую низкую цену на рынке. Цены были ниже поставщиков из Румынии, Украины или европейского рынка OPCOM.
Например, в 2022—2023 МГРЭС предлагала цену 66 $/МВт·ч, в то время как европейский рынок — до 250−400 $/МВт·ч в периоды энергетического кризиса.
Более того, физическая близость и нулевая транспортная наценка также исключали дополнительные затраты на транспортировку и транзит через соседние страны.
Однако с 1 января 2025 Молдова импортирует электроэнергию исключительно на европейском рынке.
Часть импортируемой энергии, 9,12% от общего потребления, закупается в Румынии по льготной цене. Но даже этот «дружественный тариф» больше — 80 евро МВт·ч (против примерно 66 $/МВт·ч в МГРЭС).
Остальное закупается в Румынии или через Румынию по коммерческой цене. Например, по данным госпредприятия Energocom, в мае средневзвешенная цена покупки электроэнергии составила 106,60 евро/МВтч.
В закупочную цену не включены расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и резервированием мощностей по доставке.
Как следствие, рост тарифа для бытовых потребителей после отказа от закупки электроэнергии в Приднестровье составил: в центре и на юге страны — 75%, на севере — 65%, оптовые поднялись на 44%.
Часть роста тарифа потребителям компенсировали за счет «европейской помощи». Однако это далеко не бесплатный сыр.
Но вернёмся к нашей «дружбе» с Румынией. К доходам от экспорта или участия в экспорте Молдове электроэнергии, стоит добавить «скрытую национализацию» компании MoldovaGaz и передачу газотранспортной системы и других стратегических объектов румынским структурам.
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