Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава республики выступил на пленарном заседании IV Ташкентского международного инвестиционного форума.
По его словам, сейчас как никогда важно обеспечить мир, справедливость и всеобщее доверие к человеческому достоинству.
Мы это понимаем, и должны действовать соответственно. Мы считаем, что ситуация с Украиной должна решаться только дипломатическим путем, и поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле.
Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ) — одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса.
Мероприятие объединило более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран.
Ключевым событием форума стала Первая Национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены свыше 90 ведущих отечественных компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях.