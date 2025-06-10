Губернатор Воронежской области наградил 32 выдающихся жителей

В числе получивших медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оказались регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Дмитрий Гирявенко, первый заместитель руководителя аппарата правительства области Ольга Извекова и гендиректор Ассоциации «ВГАСУ-строй» Алексей Борисов. Также губернатор отметил почетным знаком «За помощь в специальной военной операции» директора Центра военно-патриотического и гражданского просвещения «Казачье братство» Вячеслава Деева и священника Евгения Лищенюка.