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Губернатор Воронежской области наградил 32 выдающихся жителей

В усадьбе Лосевых-Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в микрорайоне Репное состоялась торжественная церемония, на которой губернатор Александр Гусев вручил государственные и областные награды 32 выдающимся жителям Воронежской области.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Среди награжденных были ученые, педагоги, медики, журналисты, инженеры, представители общественных организаций и госслужащие, а также работники культуры и научно-производственных предприятий.

В числе получивших медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оказались регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Дмитрий Гирявенко, первый заместитель руководителя аппарата правительства области Ольга Извекова и гендиректор Ассоциации «ВГАСУ-строй» Алексей Борисов. Также губернатор отметил почетным знаком «За помощь в специальной военной операции» директора Центра военно-патриотического и гражданского просвещения «Казачье братство» Вячеслава Деева и священника Евгения Лищенюка.

В своем обращении к награжденным Александр Гусев подчеркнул их вклад в развитие региона и страны, отметив, что они являются гордостью и надеждой Воронежской области.